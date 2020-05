Jasmijn Lamberink (13) uit Hardenberg loopt hard voor goud

Op zoek naar rust in Overijssel? Dan moet je deze plekken vooral niet bezoeken

22 mei MarketingOost brengt toeristische locaties in beeld die de komende maanden naar verwachting veel bezoekers trekken. De organisatie gericht op vrijetijdsbesteding in Overijssel werkt aan een zogenaamde ‘heatmap’ voor overheden en ondernemers, zodat die weten waar in de coronacrisis mogelijke knelpunten liggen. ,,Op die manier leiden we samen bezoekersstromen gastvrij in goede banen.”