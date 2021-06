Jetskidieven slaan hun slag in Hardenberg, eentje al teruggevonden in Sibculo

video Hardenberg geniet van nieuwe en grotere haven: nu nog ophaalbrug en zandstrand

13 juni De vernieuwde en uitgebreide haven langs de Vecht in Hardenberg is sinds een week open voor de recreatievaart. Vrijwillig havenmeester Roel Godeke geniet vanaf de nieuwe steigers volop mee met de watersporters. „We hebben hier een prachtige haven, iedereen is enthousiast.”