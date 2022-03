Jeugd Dedemsvaart wil meer reuring, voetbal hoopt op nieuw sportpark

Sportpark Dedems­vaart kan veel goedkoper volgens clubs: besluit rond jaarwisse­ling

Eind dit jaar krijgt de gemeenteraad van Hardenberg twee opties voorgelegd voor verhuizing van sportpark De Boekweit in Dedemsvaart, en een derde optie voor renovatie van de bestaande accommodatie van de voetbal- en korfbalclub. Voor of na de jaarwisseling moet de raad daarover een besluit nemen. Voetbalbestuurder Stefan Mensink kan niet wachten op de uitkomst, want het huidige sportpark is al veel te lang aan een grote opknapbeurt toe.

