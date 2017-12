Jeugdagenten en jongerenwerkers gaan samen de straat op

Het contact met de jongeren versterken. Dat is het doel van de koppeling tussen jeugdagent en jeugdwerker in Hardenberg waar binnenkort een pilot van start. ,,De jeugd leren kennen, met hen in gesprek gaan en uiteindelijk samenwerken.”

Gezamenlijk de straat op gaan en met jongeren contact leggen. Dat is hoe het koppelwerk er in de praktijk voornamelijk uit gaat zien. Jeugdagenten hebben ook nu al regelmatig contact met jongerenwerkers. Maar die samenwerking gaat zich flink uitbreiden. ,,We gaan niet alleen samen de straat op maar we bezoeken ook scholen en gaan op huisbezoek”, zegt jongerenwerker Kelly van Ginkel. Dit om het onderlinge contact te versterken en meer voor elkaar te krijgen.

Volgens jeugdagent Rein van Eerde uit Hardenberg is het contact met de jeugd belangrijk. ,,Je kunt dan met elkaar in gesprek gaan over eventuele problemen. Soms is er in het centrum overlast van hangjongeren. Als we met hen contact leggen, kunnen we samen kijken naar oplossingen. We kunnen bijvoorbeeld naar een andere plek zoeken waar minder voor overlast wordt gezorgd. Ons doel is voornamelijk om de jeugd te leren kennen, met hen in gesprek gaan en uiteindelijk samen te werken.”

Schrikken van een agent

Ook moet het onderlinge contact het negatieve beeld bij de jeugd van de politie verminderen. Van Ginkel: ,,Het is niet zo dat jongeren nu heel negatief tegen agenten aankijken. Maar ze kunnen wel schrikken als er bijvoorbeeld een agent naar ze toe komt. We willen het beeld positief veranderen.” Door samen de straat op te gaan en met de jeugd in gesprek te gaan, hopen ze dat beeld bij te draaien.

Onlangs vond er een bijeenkomst over cyberpesten voor jongeren plaats in theater de Voorveghter. Hier werkten de jeugdagenten ook aan mee. Volgens Van Ginkel een mooie samenwerking. ,,In de toekomst willen we vaker dit soort projecten organiseren. Op deze manier komen we ook meer in contact met de jeugd.”