Jeugdtrainer HHC Hardenberg: ‘Op deze manier kan ik met voetbal bezig zijn én tijd besteden met mijn dochter’

Bente Spijkers (9) is een beetje ongeduldig. ,,Papa, kunnen we al beginnen?", vraagt ze aan Luciën Spijkers. Dat is haar vader, maar drie keer in de week ook haar trainer. ,,Bijna, het is nog geen half zeven", zegt Spijkers. Het wachten is op keeper Sem, die even later met een groen keepersshirt met HHC-logo aan komt rennen. Een ander teamgenootje heeft een Nederlands Elftal-shirt aan met Martens achterop. Ze is samen met Bente het enige meisje dat vanavond op de training is. ,,Je zult zien dat ze niet minder zijn dan de jongens'', zegt Spijkers. ,,Een speciale behandeling krijgen ze ook niet. Al moet ik ze wel wat beter bij de les houden. De jongens hebben wat meer focus op deze leeftijd.''

Dat Spijkers niet aan speciale behandelingen doet, merkt ook zijn dochter Bente. ,,Papa is een goede trainer, maar soms wel streng'', zegt ze. ,,Dat moet ook wel", countert vader. ,,Discipline aanleren is erg belangrijk. Daar heb je later veel aan."

Na de warming-up doet het team een wedstrijdje rennen met tikkertje, maar wie goed kijkt, ziet een oefening voor mandekking en op tijd reageren. Bij HHC werken de jeugdtrainers met cyclussen van zes weken waarin ze bepaalde oefeningen telkens terug laten komen. ,,Dat zijn oefeningen die ik zelf vroeger ook gedaan heb. Op jonge leeftijd is het vooral belangrijk dat je aan je techniek werkt, zodat je later meer tactisch bezig kan zijn."

Award

De doelstelling bij de jeugdploegen van HHC is natuurlijk wedstrijden winnen, maar er wordt in de selectieteams ook opgeleid voor het eerste elftal. Daar kan volgens Spijkers nog een slag worden gemaakt. ,,Het is mooi dat we een regionale jeugdopleiding zijn en de Rinus Michels Award hebben gewonnen, maar het moet op het veld gebeuren. De doorstroom naar het eerste elftal is lastig. Het niveauverschil is te groot. Daar ligt een uitdaging."

Zelf speelde Spijkers op zijn vijftiende al in het eerste van HHC, toen de club nog in de Tweede Klasse uitkwam. Daarna speelde hij bij Vitesse met John Stegeman ('aardige gozer') en bij Heracles onder Fritz Korbach ('Hij rookte altijd op het veld en lustte wel een drankje'). Later keerde hij terug bij HHC onder Michel Jansen (met de 'generatie Kroeze en Offringa'). In plaats van hoge jeugdteams trainen, past op dit moment het leiden van de JO12-4 beter bij hem. ,,Met mijn voetbalhart zou ik het liefst iedere dag op het veld staan, maar ik heb ook een gezin. Op deze manier kan ik met voetbal bezig zijn én tijd besteden met mijn dochter."

Bij dit team staat het plezier voorop. De oefeningen worden met een lach gedaan en verschil tussen de jongens en meisjes is inderdaad niet te merken. ,,Het is leuk dat we allemaal in één team zitten. De meiden schieten net zo hard als de jongens, hoor", zegt keeper Sem (10). Het leukste aan keepen? ,,Normaal mag ik niet vies worden. Nu kan ik lekker duiken."

Afgeleid

Bente dribbelt ondertussen vrolijk over het veld, maar ziet de pionnen niet die de lijnen aangeven. ,,Ik dacht dat we het hele veld over mochten." Vader de trainer antwoordt snel: ,,Niet denken, maar weten.'' En hij draait zich om: ,,Snel afgeleid, zie je wel. Je moet ze erbij houden." Op de achtergrond trekt Bente een gekke bek naar haar vader. Lachend loopt ze naar de volgende bal.