Joëlle (16)uit Dedemsvaart uitgeroepen tot Jonge Denker

Ze kiest graag voor een beetje nuance. Extreme standpunten zijn leuk voor een talkshow op tv, maar uiteindelijk helpen ze de wereld niet veel verder, vindt scholiere Joëlle Schuurman (16) uit Dedemsvaart. Zij is in Amsterdam uitgeroepen tot een van de zeven Jonge Denkers des Vaderlands.

Dat gebeurde in debatcentrum De Rode Hoed. Ze mocht daar naartoe omdat ze opviel met een schoolopdracht. ,,Dat was een column bij het vak filosofie. Het ging over hoe politici omgaan met idealen en verbeeldingskracht'', vertelt ze.

Eindexamen

Joëlle reist elke dag met de bus naar Zwolle. Daar zit ze in het zesde jaar van het Gymnasium Celeanum. Nog even en ze doet eindexamen. Als Jonge Denker wordt ze geacht komende maanden aan veel activiteiten deel te nemen. ,,Dat gaat wel lukken hoor. Ik heb tussen de vakken door allemaal vrije uren in het rooster. En rond mei zullen ze me wel even rust gunnen, vermoed ik zo.''

Het nieuwe clubje Jonge Denkers bestaat uit zeven filosofieleerlingen die regelmatig de actualiteit gaan bespreken. Zij schrijven de komende tijd columns voor dagblad Trouw, werken samen aan een essaybundel voor uitgeverij Lemniscaat en krijgen training om te spreken voor een breed publiek. ,,En er staat meer op het programma, maar dat krijg ik nog te horen.''

Wandelen

De grootste denkers uit de geschiedenis hadden een ding gemeen: ze hielden allemaal van wandelen. Niet zo gek dus dat Joëlle graag met de hond het bos in gaat. ,,Die rust. Heerlijk!'' Nadenken over kwesties heeft ze altijd al leuk gevonden. ,,Zo'n programma als De Wereld Draait Door vind ik bijvoorbeeld erg boeiend, omdat ze alle uitgesproken meningen aan tafel hebben. Dan krijg je een mooie discussie.'' Maar zoals gezegd: ze zoekt zelf graag het midden op. Ook bij de zwartepietendiscussie. Schaf piet niet af, maar pas de kleur een beetje aan, vindt ze. ,,Zo moeilijk is dat niet.''