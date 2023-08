Jonas (22) en meisje lijnrecht tegenover elkaar over autoseks in Hardenberg

Nadat hij de relatie via telefoon verbreekt, volgt een laatste afspraak in Hardenberg. In de auto loopt het uit op over haar heen klaarkomen. Jonas ter S. (22) uit Lutten en het meisje (toen 16) staan bij de rechtbank lijnrecht tegenover elkaar over de autoseks in 2021. ,,Van huilen naar aftrekken, hoe verklaart u dat?”