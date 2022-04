Jong stel raakt gewond bij flinke aanrijding op kruising in Slagharen

VVD mag meepraten over Hardenberg­se coalitie: PvdA te klein

Met slechts twee zetels is de PvdA buiten beeld bij de vorming van een nieuwe coalitie in de gemeente Hardenberg. Na de verkennende gesprekken met alle partijen en het duidingsdebat van maandagavond, adviseert informateur Theo Rietkerk om in eerste instantie uit te gaan van een coalitie met in ieder geval het CDA en de andere partijen die minstens drie raadszetels hebben. Dat zijn OpKoers.nu, ChristenUnie en de VVD.

5 april