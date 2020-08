Jonge drugsdealers speelden ‘tough guys’ in Hardenberg onder leiding van ‘Tony Soprano’

Ze waren bereikbaar op wisselende mobiele nummers, gebruikten aliassen als Jamal, Kareem en Tony en zouden samen over een periode van ruim een jaar hebben gehandeld in cocaïne, heroïne, ketamine, crack en xtc in Hardenberg. Pablo N. (23), Abdul A. (19) en Mohamed F. (19) hoorden gisteren eisen van respectievelijk 12, 10 en 8 maanden onvoorwaardelijk tegen zich geëist worden.

Maandenlang politie-onderzoek leidde in februari van dit jaar tot huiszoekingen, inbeslagname van handelshoeveelheden aan verschillende soorten drugs en de arrestatie van het drietal. Sindsdien zitten ze vast.

Telefoons werden getapt, klanten van de bende werden verhoord en door middel van foto's werden de hoofdrolspelers herkend. Onder een andere naam dan hun geboortenaam weliswaar. ,,Pablo N stond bekend als Tony of T., het brein achter de bende. Abdul A ging door de drugsscene in Hardenberg als Kareem of Kamal of Q en Mohamed F. stond bekend als Jamal", schetste het OM.

Artiestenmanager

Alledrie hun school niet afgemaakt, al eerder bij de kinderrechter verschenen voor cocaïnehandel (Abdul A.), spijbelen (alledrie) en mishandeling en belediging van een politie-agent (Pablo N.). Die laatste claimt werkzaam te zijn als artiestenmanager en in beleggingen te doen (,,Soms wel 100 euro per dag verdiend."). ,,Je had één artiest onder je toch?” vroeg de rechter. ,,Maar die zit nu ook vast toch?”

Alledrie ontkenden ze drugs gedeald te hebben en die namen zeiden hen ook niets. ,,Wat ik me afvraag, is Tony nu gebaseerd op Montana of op Soprano", vroeg de officier Pablo. ,,Moet je niet aan mij vragen", wuifde een mondige Pablo N. het lacherig weg. Zijn kompanen volgden de behandeling van hun rechtszaak beduidend rustiger, enigszins onderuit gezakt en zeker niet genegen om op vragen te antwoorden.

‘Tony’ is de baas

Een beeld wat naar voren komt uit de verklaringen van 'hun klanten’: Kareem en Jamal zijn de verkopers, Tony is de wijsneus met een hoop straattaal die de leiding geeft. De anderen zouden doen wat hij zegt en een beetje bang voor hem zijn.

Ook dat wordt weggewuifd door Pablo N. ,,Dat komt van gebruikers, die zeggen zoveel. Bovendien heb ik nog nooit coke gedeald. Raar dat ze dat zeggen, maar ik kom uit een racistisch dorp, mensen hebben vooroordelen en wijzen dan naar ons.”

‘Bedrijfsrisico’

Daar dacht de officier heel anders over: ,,Jullie zitten tot over je oren in de drugshandel. Proberen zo geld te hosselen. Zitten hier de ‘tough guys’ te zijn en een beetje te zwijgen. Als jullie op deze manier je geld willen verdienen, is dit dus het 'bedrijfsrisico’. Dan gaan jullie de volgende keer andere agenten, andere rechters tegenkomen. En dat jullie zo je geld willen verdienen, zal me een zorg zijn, maar dat die drugs bij jonge kinderen terecht komen, wil ik niet hebben, dat is heel gevaarlijk.”

Volgens het OM ligt er onder meer door de getapte telefoongesprekken en de getuigenverklaringen voldoende bewijs voor de drugshandel van het drietal. Ook de mishandeling van een Hardenberger door Pablo N. in augustus 2019 (,,Ik kreeg nog 40 euro van hem") zou door getuigenverklaringen voldoende bewezen zijn. ,,Hij viel mij aan, daarom sloeg ik hem", wierp N. nog tegen.

De drie advocaten trokken de getuigenverklaringen nog in twijfel omdat onvoldoende was aangetoond dat de genoemde Kareem, Jamal en Tony ook daadwerkelijk hun cliënten betroffen en door rechercheurs zou zijn gemanipuleerd.

Voor Pablo N. en Abdul A. pleitten zij voor vrijspraak of in het gunstigste geval een voorwaardelijke gevangenisstraf ter hoogte van hun hechtenis. Omdat bij Mohamed F. in zijn ouderlijk huis de drugs was aangetroffen, pleitte zijn advocaat niet voor vrijspraak maar voor een werkstraf en eveneens een voorwaardelijke celstraf ter hoogte van zijn voorlopige hechtenis.

Uitspraak

Hoewel de advocaten hun cliënten liefst vandaag de deur uit zouden willen zien lopen, wilde de meervoudige kamer daar toch wat langer over nadenken. ,,We doen op 27 augustus uitspraak, of eerder als we er eerder over eens zijn.”