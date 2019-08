Jonge reeën vinden nogal eens Waterloo in kanaal bij Hardenberg

Vergrij­zing, geen investerin­gen en versnip­perd eigendom: Dit gaat er mis met de vakantie­par­ken in het Vechtdal

5 augustus Het is een probleem bij meerdere vakantieparken in het Vechtdal: permanente bewoning, verpaupering en illegale huurders. Het project Vitale Vakantieparken Vechtdal is in november vorig jaar van start gegaan, inmiddels zijn de eerste resultaten binnen. En is het duidelijk waar de problematiek precies vandaan komt.