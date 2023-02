Jonge vader uit Dedemsvaart hoeft niet meer de cel in nadat hij zelf fouten met zijn baby van vijf maanden opbiechtte

indebuurt.nl Berto laat ijssalon La Dolce na ruim vijf jaar terugkeren in Zwolle: 'Het blijft toch kriebelen'

Berto Egberink geeft zijn vaste baan bij Van Uffelen Mode op om een ijssalon te beginnen. Eentje die sommige Zwollenaren vast nog kennen, want de ondernemer laat La Dolce na ruim vijf jaar terugkeren in Zwolle. Niet op de vertrouwde plek in de Sassenstraat, maar op de Melkmarkt. “Een ijszaak is altijd blijven kriebelen”, zegt Berto.