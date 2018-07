Jongen ernstig gewond bij steekincident in Hardenberg

Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie kan deze ochtend nog niet vertellen hoe het met hem is. En ook niet of de jongeman gehoord kan worden. ,,Er is in ieder geval sprake van ernstig letsel", stelt de politie.

De politie kent dit relaas en onderzoekt of het klopt. ,,We zijn nu druk bezig met het horen van getuigen, want er zijn mensen die het gezien hebben", laat een zegsman weten. ,,Voor de politie is het van groot belang om uit te zoeken wie elke rol heeft gehad in dit incident. Was het de één tegen de ander, of groepjes tegen elkaar? Dat onderzoeken we."