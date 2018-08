Jongere Hardenbergse veteranen proosten op Brothers in Arms

Brothers in Arms, de popklassieker van Dire Straits, is uitgegroeid tot lijflied van veteranen. Het nummer dat de laatste woorden van een stervende soldaat bezingt klinkt op vrijdagavond 31 augustus klokslag acht uur uit de speakers van café Sevens in Hardenberg.

En als de Britse band afsluit met 'We’re fools to make war - on our brothers in arms' en de laatste tonen langzaam wegebben, 'tikken' veteranen samen een shotje weg. Met de toepassellijke naam 'Comrades', vertelt de 43-jarige Stefan Sens, die actief is in de Stichting Veteranen Gemeente Hardenberg. Dit ritueel vormt het startsein voor een nieuw maandelijks café voor jongere veteranen en actief dienende militairen en hun partners uit de regio Hardenberg.

Jongere veteranen

,,Dat idee is afkomstig van Paul Vieth'', vertelt Sens, ,,hij stelde voor om naast de bijeenkomsten die op maandagen in het Veteranen Ontmoetings Centrum VOC worden gehouden onder het genot van een kopje koffie, ook een café voor jongere veteranen te houden. Gezellig op een vrijdagavond samen 'een biertje doen', met veteranen van 30, 40, 50 jaar die op uitzending zijn geweest. Je merkt dat de jongere generatie daar behoefte aan heeft.'' Dit 'Brothers In Arms Café' kan niet in het vaste VOC-onderkomen naast de Wavin worden gehouden. ,,Dat gebouw huurt de stichting voor een symbolisch bedrag van Wavin, daar zijn we heel blij mee. Maar voorwaarde is wel dat daar geen alcohol mag worden geschonken.''

Verbondenheid

In eetcafé Sevens aan de Stationsstraat kunnen de jongere wapenbroeders samen wel een paar glazen drinken, en vooral nieuwe vriendschappen sluiten, elkaar bijpraten, ervaringen uitwisselen van voorbije missies en luisteren naar de verhalen van nog actief dienende militairen. ,,De verbondenheid van veteranen is groot, je begrijpt elkaar snel'', weet Sens. Zelf deed hij als chauffeur mee aan twee officiële missies van zes maanden elk, naar Bosnië en Kosovo, en aan enkele kortere uitzendingen. Daarna ging hij nog als burger mee met een uitzending naar Ethiopië en Eritrea.

PTSS

Toen ging het mis, in 2005 werd een post-traumatische stress-stoornis (PTSS) geconstateerd. Zijn relatie liep stuk, hij raakte verslaafd, kwam in de gevangenis, zwierf maandenlang op Hoog Catharijne in Utrecht en belandde uiteindelijk in een gesloten verslavingskliniek. ,,Eindelijk kreeg ik therapie, met pieken en dalen kwam ik er bovenop. PTSS gaat nooit meer helemaal weg, maar ik kan er goed mee leven. Vooral dankzij mijn hulphond Wim en Dianne, mijn nieuwe vrouw. Vanaf 2012 zorgt ze voor mij. Drie jaar geleden kreeg ik ook epilepsie, wat volgens de doktoren samenhangt met PTSS. Toen ik zo'n 2,5 jaar geleden was uitbehandeld, en er nog een soort van restschade overbleef, kreeg ik een hulphond toegewezen.'' Wim is een labrador retriever, met een prima karakter.

Signaleringshond

,,Hij wil me altijd aankijken, contact maken, zien hoe het met me gaat.'' Dat merkt ook fotograaf Gerard Vrakking, als hij probeert de neuzen van Stefan en diens onafscheidelijke metgezel Wim tegelijk zijn kant op te krijgen. Pas met wat fluiten lukt dat. ,,Wim voelt mijn spanning en emoties goed aan. Als ik naar het Journaal kijk en het wordt mij te spannend, dan probeert hij mij af te leiden en komt hij met een speeltje naar me toe. Als zogenaamde signaleringshond voelt Wim zelfs een epilepsieaanval bij mij aankomen. Dan springt hij tegen mij op en likt mijn gezicht af, dat is voor mij een teken om te gaan liggen en rust te nemen. Sinds Wim er is kon Dianne ook weer met een gerust hart gaan werken.”

Veteranendag

Zelf kan de geboren Emmenaar, die opgroeide in Klazienaveen en sinds november in Hardenberg woont waar zijn vrouw ook is opgegroeid, niet meer in een betaalde baan. ,,Ik had buitensportinstructeur willen worden, maar klimmen met epilepsie is niet handig. Ik heb vaak goede dagen, soms weken achtereen, maar ik kan niet ineens mijn baas bellen dat ik niet kom door de PTSS of epilepsie. Ik doe vrijwilligerswerk voor de Stichting Veteranen Gemeente Hardenberg en het VOC, maar dat is me soms ook nog teveel. Heel jammer. Daarom ben ik gewoon huisman, ik kan lekker koken, ik leef, geniet van de kleine mooie dingen. Het mee helpen organiseren van de Veteranendag en het Brothers In Arms Café in Hardenberg hoort daar ook bij, dat is ook een van mijn kwaliteiten.''

Zelf bepalen