Joops moeder kon Joods buurjongetje nooit vergeten: Stolpersteine in Dedemsvaart

Basis­school De Akker snuffelt aan techniek bij Itter

In deze Week van de Techniek gaan in totaal zo’n 1.200 basisschoolleerlingen en 200 leerlingen in het voortgezet onderwijs naar een technisch bedrijf. Ook groep 7 van CBS De Akker uit Gramsbergen maakt kennis de veelzijdigheid van techniek. Ze mogen naar het Hardenbergse bedrijf Itter BV. ,,Het imago van metaal is vaak verkeerd, met veel lawaai. Maar dat is niet meer zo”, zegt directeur Frank Wiersma.

25 maart