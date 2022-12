Jorren Snippe uit De Krim loopt duizenden euro’s binnen met zijn laatste marathon: ‘Mijn moeder zei: ‘je doet het gewoon’

Jorren wist al voordat hij begon aan de topprestatie dat deze vijfde marathon voor hem de laatste zou worden. Met zijn korte benen – Jorren is slechts 1.55 meter lang - en de stress vooraf kostte het voorbereiden en lopen veel energie. Maar toch deed hij het. Niet alleen omdat Henk Meppelink en Nienke Gerrits van Loopgroep Gramsbergen hem op sleeptouw zouden nemen.

Ook koppelde hij een sponsoractie aan deze loop. Niet minder dan 3273 euro gaat naar Stichting Hartekind, die met gericht, innovatief en gedegen onderzoek de overlevingskansen van hartekinderen vergroten. Hij koos hiervoor omdat in 2017 zijn broertje Senna plotseling overleed door een hartafwijking. Hij is blij dat de marathon achter de rug is maar ook voldaan dat hij het gedaan heeft.

Hoe kijk je terug op de meer dan 42 kilometer in Valencia?

Jorren: ,,Vooral de eerste kilometers waren trekken en duwen. En veel vervelende opmerkingen zoals ‘ga weg, aan de kant.’ Het was echt veel gekker dan de vorige keren. Ik stond aan het begin echt met mijn gezicht verstopt in mijn handen. De zaterdag ervoor was ik echt onrustig, vol spanning en ik was ook niet te genieten. Zo zenuwachtig was ik, de nacht ervoor heb ik ieder half uur op de klok gezien.”

Toch wel plezier gehad onderweg?

Jorren: ,,Ja, natuurlijk. De hele weg stond er publiek. ‘Come on’ riepen ze steeds. Ja, dan loop ik wel weer hoor.”

En hoe ging de loop technisch gezien?

Jorren: ,,De eerste 15 kilometer gingen goed, ik deed vijfeneenhalve minuut over een kilometer. Maar daarna ging ik inzakken. Henk en Nienke probeerden mij nog met hen mee te krijgen. ‘Laat mij nu maar’, zei ik. De laatste zeven kilometer heb ik afwisselend gewandeld en hardgelopen. Bij vier uur en zesenveertig minuten was ik binnen. Dat waren meer dan 60.000 stappen, dat zijn er 11.000 meer dan Nienke bijvoorbeeld.”

Heb je veel getraind ervoor?

Jorren: ,,Ja, ik heb heel vaak gelopen. Maar ben ook drie keer naar de fysiotherapeut geweest, ik had veel last van mijn rug. Maar volgens mij zit het merendeel van de klacht gewoon hier, in mijn hoofd. Ik heb toen een paar keer gezegd, ik doe niet mee. Maar mijn moeder zei: ‘je doet het gewoon.’

En nu echt geen marathon meer?

Jorren: ,,Zeker. Ik ga door met tien kilometers en halve marathons. Die loop ik met twee vingers in de neus.”