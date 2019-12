Jubileumeditie Pump up the 90's moet het knusse, Hardenbergse gevoel weer terughalen

Was Erik S. een kille ontvoerder of helper van een wanhopige vader van Insiya?

6:00 Erik S. meende in 2016 een goede daad te verrichten door de peuter Insiya terug te geven aan haar steenrijke Indiase vader. Het liep anders. Nu hangt hem vierenhalf jaar cel boven het hoofd. S. (62), die jarenlang in Dedemsvaart woonde, wil in hoger beroep aantonen dat het verhaal een andere kant heeft. De Stentor kreeg inzage in het dossier en sprak met Erik S. Wat bezielde de oud-politieman om aan deze ontvoering mee te werken?