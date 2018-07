Jubileumvierdaagse eindigt voor Hardenberger abrupt door hermetisch afgesloten auto

Video Vrachtwa­gen met remproble­men laat verkeer in Balkbrug schrikken: 'Hij zit er erg mee'

16:02 Het was even schrikken gistermiddag voor automobilisten die bij een kruising in Balkbrug op het stoplicht stonden te wachten. Van links schoot er een vrachtwagen via het gras door het rode stoplicht over het kruispunt heen. Vandaag werd duidelijk dat de bestuurder geen haast, maar remproblemen had.