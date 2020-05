Jumbo Dedemsvaart baalt van diefstal bestelbus: ‘We hadden ’m net!’

De vermoedelijke diefstal heeft waarschijnlijk plaatsgevonden in de nacht van afgelopen dinsdag op woensdag. De bus staat dan geparkeerd achter het multifunctionele centrum De Baron, iets verderop in het centrum van Dedemsvaart. ,,Toen iemand van ons in de morgen weer wilde gaan bezorgen, was de Mercedes weg. Zeg het maar, ik heb echt geen idee hoe het kan’’, zegt de balende Joosten.

Met laadklep

De bestelbus is net drie weken geleden gekocht. Een bewuste keuze, legt de eigenaar uit. ,,Vooral in deze tijd heb je steeds meer bezorgingen. Dus zijn we op zoek gegaan naar een tweedehands exemplaar met een laadklep. Dat is handig als je grotere bestellingen hebt voor bijvoorbeeld bedrijven. Je probeert juist vooruit te denken en dan gebeurt er zoiets... Dan sta je wel even met je mond vol tanden.’’

De diefstal is voor hem een dubbele tegenvaller; niet alleen de bus is weg, het heeft ook gevolgen voor de bedrijfsvoering. ,,Gelukkig hebben we nog een busje, een kleinere. Daar moeten we nu alles mee bezorgen. Het betekent dubbel rijden, vaker laden en minder bestellingen oppakken. Dat is allemaal aangepast, het is nu hooguit nog de helft van het aantal bestellingen dat we per dag doen. Dus ik ga maar weer op zoek naar een nieuwe bus, want ik ben bang dat we deze niet meer terug gaan zien.’’