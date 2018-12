Jumbo in Slagharen op zondag niet open voor de centen

Niet een, maar twee winkels in Slagharen deden gistermiddag hun deuren open. Eentje had toestemming en de andere niet. Voor het eerst mochten supermarkten open in de gemeente Hardenberg.

Niet alleen de Jumbo in Slagharen heeft gisteren de deuren geopend. Ook de buurman van kledingwinkel 10Store was open, zonder toestemming van de gemeente Hardenberg. Hielke ten Hoor steekt hiermee zijn nek uit. ,,We vinden het niet eerlijk. We zijn een gemeente en toch mogen Dedemsvaartse en Hardenbergse winkels open en wij niet. Het zal hooguit een waarschuwing worden vanuit de gemeente. Ik wil best met hen in gesprek.”

Lucy Torrenga en dochter Renate de Vries pakken buiten hun auto in. ,,Anders waren we naar Coevorden gegaan”, zegt moeder. ,,Dat we nu in Slagharen boodschappen kunnen doen komt ons goed uit voor de Kerst.” Ze staan voor de deur van de Jumbo geparkeerd en zijn zeker niet de enigen die het geld laten rollen. Merlin Otten is kapster en heeft het druk in deze tijd. Ook de maandag voor kerst is een druk bezette dag. En dus parkeert ze haar tassen in de kofferbak van haar auto deze zondag.

Meer salaris

Achter de counter met sigaretten staan Robijn Borgman en Annet Bruins. ,,Het is druk, maar ook een gezellig sfeertje”, zegt Bruins. ,,En je krijgt ook meer salaris op zondag. Dat telt natuurlijk ook mee”, vult Borgman aan. Verderop snijdt Maico Bennink het vlees. ,,Ik heb me meteen aangemeld voor deze middag om te werken. Want wat doe je anders eigenlijk op een zondagmiddag?”

Tussen de voortgeduwde karren vol eten en drinken door is de koel- en vriesafdeling in het vizier. Hier staan de buurvrouwen Christel Haverkort en Saskia Runhaar in gesprek met Ronald van der Schouw, de eigenaar van de supermarkt. De dames doen alles samen, dus ook deze eerste koopzondag in hun dorp is een gezamenlijke bezigheid. Runhaar is in zijn nopjes met de openstelling en bedankt zijn klanten voor het bezoek. Al doet hij het niet voor de centen. ,,Het is klantenbinding, ik doe het niet voor het geld. Doe je het wel daarvoor, dan ben je verkeerd bezig”, vertelt hij.