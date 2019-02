Justitie: drugslab Schuinesloot ‘leverde 8 ton per maand op’

In het lab kon op zeer grote schaal pillen gedraaid worden, schetste de officier van justitie maandag in de rechtszaal. ,,Er kan voor 840.000 euro omzet per maand gedraaid worden’’, zo had het Openbaar Ministerie laten berekenen. Het lab zat verborgen in een schuur achter een manege in Schuinesloot. Er waren volgens het OM zeker twee Brabanders bij betrokken. Het professioneel opgezette productielaboratorium toont dat de drugsproductie langzaam vanuit Brabant naar het oosten van het land oprukt, aldus de officier.

Op 20 juni vorig jaar viel een arrestatieteam het pand binnen. De twee aanwezige personen renden naar buiten. De 45-jarige Toon van den D. werd later die avond bij een tankstation in Slagharen opgepakt, net voordat zijn vriendin hem op zou pikken. De man was vanuit Tilburg naar die schuur gebracht om er schoon te maken. Dat deed ‘ie wel vaker, zei hij. ,,Wat er in die vaten zat, wist ik niet.’’ Maar zo onbekend met drugs is hij niet: hij is eerder in België veroordeeld voor de handel in verdovende middelen.

Wist niets

Ook de eigenaar van de schuur is geen onbekende van de politie. Want in de schuur zat eerder een wietplantage. De 50-jarige Willem A. kreeg toen geen straf. Van een drugslab had hij geen weet, zei hij. ,,Ze waren daar bezig verf van ijzeren meubelbeslag te halen’’, verklaarde hij de grote hoeveelheden chemicaliën. Het OM vermoedt dat gezien de hoeveelheid afval het lab zeker een tot twee maanden gedraaid heeft. In de schuur werd ruim 20.000 liter aan chemicaliën aangetroffen.

Peuk

Advocaat Geoffrey Woodrow zag in de aanwezigheid van cliënt en de vondst van diens dna op een peuk in het pand onvoldoende voor een rol bij het drugslab. Van den D. was geen ‘onmisbare schakel’ in het productieproces. ,,Hij was er alleen om schoon te maken.’’ Ook de raadsman van A. ging voor vrijspraak.