Kamikazetrucker N36 blijft vooralsnog uit handen van de politie

Afhankelijk

,,Vervolgens zijn we afhankelijk van het land waar de chauffeur vandaan komt. Als ons onderzoek al tot resultaat leidt, kan het nog wel even duren voordat het zover is. Dan hebben we het eerder over maanden dan over weken”, zegt de woordvoerster. ,,Maar wij gaan alles doen wat we kunnen, om deze vrachtwagenchauffeur te spreken te krijgen. Wat hij deed was supergevaarlijk.”