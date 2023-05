Kampioen Feyenoord veroordeelt FC Emmen na late goals Danilo tot play-offs

Arend is al jaren de stem van Heracles in stadion en stad: ‘Goh, wat heeft die degradatie mij pijn gedaan’

Hij behoort tot het meubilair van de club, ademt Heracles. Arend Steunenberg (77) was er keeper, technisch manager, scout, spelersbegeleider, adviseur, wandelend klankbord. De ras–Almeloër vertoeft ook graag in de stad en kletst met het volk. Over Heracles natuurlijk. „De pijn van de degradatie was voor mij veel heftiger dan de euforie bij de promotie.”