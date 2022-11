Kampioen Kimmann opent pumptrack Dedemsvaart: baan bij Kotermeerstal al in trek

Buren Kotermeer­stal Dedems­vaart verrast door plek fietscross­baan: ‘niet bij zwembad maar ineens bij strand’

Omwonenden van recreatiegebied Kotermeerstal in Dedemsvaart zijn verrast door de aanleg van een fietscrossbaan. Die zogenoemde pump-trackbaan zou in eerste instantie naast zwembad de Kiefer komen, maar is nu verplaatst naar de omgeving van de recreatieplas. De Hardenbergse politiek reageert net zo verbaasd als de buren op de plotselinge aanleg van het fietscrosspark en stelt raadsbreed schriftelijke vragen.

8 november