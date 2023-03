Kans van 1 op miljoen: schaap in Hoogeveen bevalt van vijfling

Van Hier Beckum voelt zich niet gezien: ‘Kritisch, maar zonder het van de daken te schreeuwen’

Beckum, het kerkdorp van Hengelo waar wijlen pastoor Osse alom in ere wordt gehouden, ligt centraal maar voelt zich niet gezien. Zat het maar in de dorpsaard om zich uit te spreken. „Trots zijn in stilte werkt niet altijd in ons voordeel.”