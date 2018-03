Karlijn is door naar volgende ronde The Voice Kids

,,Een vrouw die zoveel warmte heeft in het laag en dan ook nog heel hoog kan zingen, dat is uniek", riep Marco Borsato vol bewondering uit. Ook Ali B en Douwe Bob waren laaiend enthousiast over de manier waarop Karlijn het nummer Alone van Heart zong. ,,Ongelooflijk goed, een hele grote zangeres zit in jou", zei Ilse de Lange, die Karlijn graag in haar team had gehad.