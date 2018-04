Karlijn Luisman morgen in The Battles van Voice Kids

Karlijn Luisman is morgen te zien in 'The Battles' van The Voice Kids. De vijftienjarige zangeres uit Gramsbergen strijdt daarin met twee andere meiden uit het team van coach Marco Borsato om een plek in de 'sing-off' van de zangtalentenjacht van RTL4.

Karlijn koos bij de 'blind auditions' voor Marco Borsato als coach. Marco's team bestaat dit seizoen uit louter meiden. Deze twaalf zangeressen werden geselecteerd uit duizenden aanmeldingen. Met drietallen moeten ze een nummer zingen, wie dat het beste doet plaatst zich voor de 'sing-off' die een week later op tv komt. Dan plaatst één van de vier overgebleven meiden van 'Team Marco' zich voor de grote finale, de Voice Kids live show op vrijdag 20 april in Hilversum. Met welk lied Karlijn vrijdagavond in 'The Battle' is te zien mag ze niet vertellen, zo is de afspraak met RTL.

Karlijn Luisman met haar Voice Kids-coach Marco Borsato. © Foto RTL4

In de aanloop naar 'The Battles' repeteerde Karlijn Luisman de afgelopen weken vaak met Marco Borsato en de zangcoaches van de Babette Labeij Music Academy. Daarnaast is de vmbo-leerling theoretische leerweg van het Vechtdal College in Hardenberg druk met haar eindexamen, want ze wil verder naar de artiestenopleiding van het Deltion College in Zwolle.

Blind audition