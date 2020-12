Karlijn Luisman uit Gramsbergen in ‘blind auditions’ van The Voice: ‘eindelijk mag ik het bekendmaken’

Karlijn Luisman uit Gramsber­gen na Voice Kids nu in strijd voor Beste Zangers

12 februari Karlijn Luisman schopte het een jaar geleden tot de halve finale van The Voice Kids. De blonde zangeres uit Gramsbergen moest het in het sterkbezette team van coach Marco Borsato uiteindelijk afleggen tegen de latere winnares, Yosina Rumajauw uit Olst. Maar nu staat de nachtegaal van het Meiboomsplein voor een volgende spannende uitdaging: ze strijdt mee om een finaleplaats in het populaire AvroTros-programma ‘De Beste Zangers’ van Jan Smit. Dat is een speciale YouTube-uitzending, waarvoor kandidaten zijn geselecteerd die regelmatig een nummer ten gehore brengen via hun eigen YouTube-kanaal.