Karlijn Luisman uit Gramsbergen na Voice Kids nu in strijd voor Beste Zangers

De talentvolle zangeres zit bij de laatste twintig kandidaten, van wie er zes doorgaan naar de finale die op het Spaanse eiland Ibiza wordt opgenomen met de vaste begeleidingsband, de Marcel Fisserband. ,,Ik had nooit verwacht dat ik bij de laatste twintig zou komen. Ik had me al vroeg aangemeld, het duurde lang voordat ik een reactie kreeg.‘’‘’ Maar het duurde niet ‘te lang’. ,,Ik was heel blij toen ik hoorde dat ik door mocht’’, vertelt de zestienjarige mbo-studente enthousiast. ,,Heel leuk dat ik bij de laatste twintig zit. Nu moet ik zorgen dat ik zo veel mogelijk stemmen en 'likes’ krijg, zodat ik bij de zes finalisten kom. Tot 1 maart kan iedereen stemmen op mij.’’

‘Duurt te lang’

Op de stempagina van AvroTros staan de twintig genomineerden met een videoclip van hun vertolking van een van de nummers die het afgelopen seizoen gecoverd werden door de professionele artiesten in De Beste Zangers. Karlijn zingt daarin 'Duurt te lang’, het in 2013 uitgebrachte nummer van rapper Glen Faria dat vijf jaar later door de van YouTube bekend geworden Davina Michelle de hitparade werd ingezongen waarmee zij de artiest werd met de langst genoteerde nummer 1-hit in Nederland. ,,Ik twijfelde nog of ik ‘Lose yourself’ van Eminem zou zingen zoals operazangeres Maria Fiselier dat zo mooi deed in De Beste Zangers, maar ik heb toch maar voor 'Duurt te lang’ gekozen. Dat vind ik ook een heel mooi nummer.’’

Nieuwe cover

Sinds haar veelbelovende deelname aan The Voice Kids, zit Karlijn Luisman niet stil. Her en der in de regio en daarbuiten treedt ze op, nadat ze slaagde aan het Vechtdal College is ze begonnen aan de mbo-opleiding tot onderwijsassistente op het Alfa College in Hardenberg. ,,Ik heb wat opgetreden, in mijn vrije tijd wat aan wielrennen en fitness gedaan, een paar eigen nummers geschreven, covers gemaakt voor mijn YouTube-kanaal, maar ook veel tijd in de nieuwe opleiding gestoken. Ik wilde goed beginnen en dat is gelukt. Ik heb alle toetsen in één keer gehaald, met redelijke cijfers.’’ Afgelopen weekeinde zette ze weer een nieuwe cover op haar muziek-kanaal: ,,Dat is 'My immortal’ van Evanescence. Ongeveer elke twee weken zet ik daar een nieuwe cover op, ik heb nu zo'n 1200 abonnees.’’