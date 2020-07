Karter Kas uit Heemserveen wil in 2025 racen met Max: maar eerst top drie in Formule 4

Hutten Staalbouw bouwt grote extra hal in Hardenberg

13 juli Het nieuwe gebouw wordt circa twee meter hoger dan het huidige fabriekspand, waardoor de productie mogelijk wordt van zogeheten 'specials’ in de staalbouw: van zeer complexe staalconstructies en XL-formaten. Dankzij de nieuwbouw kan Wielen Steel Productions, dat nu net over de grens is gevestigd bij Wielen, ook terugkeren naar het moederbedrijf in Hardenberg. ,,Alles onder één dak zorgt voor een grotere efficiency en bereikbaarheid’’, aldus Hutten.