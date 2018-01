Karttalent Haverkort uit Hardenberg geeft extra gas met Zanardi

Voor het tweede jaar op rij en de vierde keer in totaal is karter Kas Haverkort woensdagavond uitgeroepen tot sporttalent van het jaar in de gemeente Hardenberg. De 14-jarige coureur uit Rheezerveen werd afgelopen seizoen Duits juniorenkampioen en debuteert dit jaar in de OK-klasse als fabriekscoureur van Zanardi.

Haverkort rijdt komend seizoen om het Europees- en wereldkampioenschap, en de open 'Deutsche Kart Meisterschaft' (DKM), waar ook een internationaal deelnemersveld aan de start verschijnt. In de voorbereiding op de eerste DKM-race in Lonato (Italië) in april, rijdt hij eerst twee WSK-races in Italië: in Lonato en in Sarno, waar later dit jaar ook een EK-race volgt.

Bij de Italiaanse renstal komt hij weer onder de hoede van Willemjan Keijzer, die vorig jaar ook zijn teambaas was bij Keijzer Racing. Maandag en dinsdag was Haverkort al in Lonato voor een test met zijn nieuwe Zanardi-kart. Aan het eind van het vorige seizoen mocht hij daar al een keer een OK-kart uitproberen, van het merk CRG, en daarin wist de Rheezervener steeds sneller rond te gaan.

Na die test reed hij niet meer in een kart, maar hij bleef fit in de sportschool en behield zijn racegevoel in zijn Formule 1 Playseat. Ondertussen deed hij ook goed zijn best op het Carmelcollege in Emmen, waar hij in een speciale klas zit met talentvolle topsporters die worden begeleid bij hun huiswerk.