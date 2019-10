Karttalent Kas Haverkort (15) uit Heemserveen stapt over in raceauto; om te beginnen de Formule 4

De Formule 4 is door de internationale autosportfederatie FIA in het leven geroepen als opstapklasse voor karters die willen doorschakelen naar racen in formulewagens. De echte toppers komen zo via Formule 3 en Formule 2 uiteindelijk terecht bij de Formule 1. ,,Het is altijd mijn doel geweest de Formule 1 te halen’’, zegt Haverkort enthousiast. ,,De komende jaren wil ik die droom zo goed mogelijk nastreven. We zijn met een aantal teams aan het kijken wat we volgend jaar gaan rijden en wat het beste voor mij is."

Volle prijzenkast

Kas Haverkort begon al als peuter met racen, hij stapte als kereltje van drie jaar en negen maanden in een kart op het circuit van Lelystad. Hij bereikte de top van de Nederlandse kartcompetitie, om daarna in diverse klassen mee te strijden om Europese en wereldkampioenschappen. Deze zomer werd hij bijvoorbeeld zesde in de OK-klasse van het EK, en elfde op het WK.

Volledig scherm Kas Haverkort heeft veel prijzen gewonnen in de kartsport, nationaal en internationaal. © Erwin Blatter

TeamNL