Katje speelt verstoppertje en wordt uiteindelijk gered uit auto in Slagharen

Het beestje had zich verborgen in een Seat Leon, die geparkeerd stond in de Sterkerijstraat in Slagharen. De te hulp geroepen blusgroep Slagharen kreeg te horen dat een zeer jong katje zich ergens in de auto had verstopt, maar dat van buitenaf niet te zien was waar. Omdat het diertje zich niet liet zien of horen ging de brandweer na geruime tijd -vruchteloos- zoeken terug naar de kazerne.