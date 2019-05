Kenniscentrum Hibertad in Hardenberg wil niet alleen maar praten over duurzaamheid

Kenniscentrum voor duurzaamheid Hibertad in Hardenberg gooit het over een iets andere boeg. ,,Waar we ons in eerste instantie richtten op duurzame energie en het bieden van technische oplossingen, richten we ons nu meer op de circulaire economie en bewustwording”, zegt bestuurslid Eberhard Dijkhuis.

De koerswijziging valt samen met een vernieuwd bestuur. Sinds vorig jaar zitten Willem Boeke en Ingrid van der Velde in het bestuur van de Stichting Hibertad. Na een jaar ‘proefdraaien’ zijn recent de officiële handtekeningen geplaatst. Hierdoor is het bestuur van Hibertad weer volledig. Naast Boeke en Van der Velde zitten ook Eberhard Dijkhuis en Mark van Mast, beide vanaf het begin bij Hibertad betrokken, in het bestuur. ,,De verandering in het bestuur heeft ook te maken met de veranderingen waar we met Hibertad mee te maken hebben’’, legt Dijkhuis uit.

Dijkhuis is blij met de nieuwe gezichten in het bestuur. ,,Je hebt mensen die goed zijn in het opzetten van een nieuw bedrijf en je hebt mensen die beter zijn in de continuering van het bedrijf. Iedereen heeft zo zijn eigen kwaliteiten.’’

In het kenniscentrum van Hibertad aan de Molensteen 5 in Hardenberg kunnen belangstellenden zich verwonderen over hoe puur en anders duurzaamheid kan zijn. ,,Wij willen de inspiratiebron zijn en ervoor zorgen dat mensen hun gedrag gaan veranderen, bewuster omgaan met producten en duurzamer gaan leven.’’

Niet direct van het gas af

Hibertad richt zich op een breed publiek, van jongeren tot ondernemers die met met hun bedrijf duurzaam willen werken. ,,We willen onze kennis delen en ervoor zorgen dat mensen zich bewust worden van de praktische mogelijkheden mee te werken aan een duurzamere samenleving. Het zijn vaak praktische tips die we kunnen geven. Nederland hoeft niet per direct van het gas af, dat is een veel te kostbare ingreep, maar we kunnen er samen wel voor zorgen dat er minder gas verbruikt wordt.’’

,,Duurzaamheid is een term die aan waarde verloren heeft, zelfs een negatieve lading heeft gekregen’’, zegt Dijkhuis. ,,Dat is jammer want duurzame ontwikkeling is belangrijker dan ooit. We kunnen niet bezig blijven met uitstellen.’’ Bij Hibertad gebruikt men overigens liever het Zuid-Afrikaanse woord volhoudbaarheid in plaats van duurzaam. In volhoudbaarheid zit volhouden, houden en houdbaar, zo staat er op de website te lezen.

Circulaire economie

Een andere veel gebezigde term is de circulaire economie. Materialen die zijn gebruikt, worden nog te veel en te snel weggegooid. Terwijl ze voor andere doeleinden uitstekend te gebruiken zijn. Een voorbeeld is de tafel bij Hibertad. Deze is gemaakt van de deur van de trouwzaal van het voormalige gemeentehuis van Hardenberg. ,,Er zijn tal van praktische voorbeelden te geven. Wij willen particulieren, maar zeker ook het bedrijfsleven, ervan bewust maken dat het anders kan. Zeker in de bouw valt er nog veel te verbeteren’’, zegt Mark van Mast die zich binnen het bestuur richt op de ondernemers. ,,Veel materiaal wordt verspild terwijl dit volgens ons niet nodig is.’’