Kerk Hardenberg roept ook op om energiesteuntje aan minima te doneren: ‘Helpen waar geen helper is’

Hardenberg bouwt met Vechtdal Wonen honderden betaalbare huurwonin­gen

Vechtdal Wonen wil tot en met het jaar 2026 in totaal 437 nieuwe en betaalbare huurwoningen bouwen in de gemeente Hardenberg. Dat is een van de afspraken die de gemeente met de woningcorporatie heeft vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

29 december