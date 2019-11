Kerkdienst voor mensen met beperking in Hardenberg: ‘samen zijn’ is het belangrijkst

Een aangepaste dienst voor mensen met een beperking. Is dat zinvol? ,,Ze zullen niet reflecteren of de bijbel gaan lezen. Maar het gaat vooral om het samen zijn. De positieve ervaring, een lach en de muziek waar ze van genieten.’'

Het is zondagmiddag, in de Hardenbergse Hoftekerk. Eerst wordt gezongen. Looft de Heer. De sambaballen die bij de entree van de kerk lagen, gaan mee in het ritme. Tinus kwam zojuist binnen met een gulle lach en die is nog niet verdwenen. Vind je het leuk? ,,Ja”, zegt hij keihard en vol overtuiging. Daarna volgt stilte, om te bidden. Maar niet lang. ,,Want jullie vinden het volgens mij best fijn om te zingen”, zegt Jan Pieter Balder, die als geestelijk verzorger in dienst is bij de Baalderborg Groep.

Liedjes

Er volgen nog meer vrolijke liedjes, de sambaballen komen boven het kerkorgel uit. Rianne doet haar best om in het ritme te blijven. De preek gaat over de storm, een keiharde met orkaankracht. ,,Zijn jullie wel eens bang’', vraagt Balder. Vingers gaan omhoog. ,,Ja, toen ik naar de dokter moest voor een prik”. Nog een. ,,Toen het hard aan het onweren was.” Balder begrijpt dit. Een jongeman niet. Zijn vinger gaat omhoog. ,,Ik ben helemaal niet bang voor onweer.” Echt niet? ,,Nee, echt niet.” Hij vindt zich ontzettend stoer. Balder sluit zijn preek af met de woorden dat alles goed zal komen, dankzij Jezus. De liedjes en de ballen vullen weer de kerkzaal van de Hoftekerk.

Aangepaste dienst

Een keer per jaar wordt in Hardenberg zo’n aangepaste kerkdienst georganiseerd door Sien, een organisatie die opkomt voor mensen met een beperking. Het heet dan ook een Siendienst. Het is 40 jaar geleden begonnen vanuit de Boslustschool in Ommen. De naam Sien verwijst naar de zin ‘Mensen Sien staan’. De kerkzaal is deze middag verre van vol, terwijl Hardenberg veel locaties heeft waar mensen met een beperking wonen. Toch is contactpersoon van Sien, Willemien Hekman, tevreden. ,,Veel bewoners hebben veel zorg nodig, waardoor ze niet naar de kerk kunnen komen”, is haar verklaring.

Meer interactie

Voorganger Balder heeft de preek van 20 minuten goed voorbereid. ,,Met veel interactie. Ze reageren snel, ze zijn niet gereserveerd”, weet hij uit ervaring. Hij heeft twee keer de preek geoefend in zijn eentje. Op de vraag of de inhoud ervan zal neerdalen bij de mensen met een beperking, heeft hij een duidelijk antwoord. ,,Ze zullen niet reflecteren of de bijbel gaan lezen. Maar het gaat vooral om het samen zijn. De positieve ervaring, een lach en de muziek waar ze van genieten.” Na de koffie gaat iedereen weer naar huis. ,,Wanneer is de volgende kerkdienst weer?” vraagt Hans. Hij vond het prachtig.