Kermis Dedemsvaria sluit eerder in verband met steekpartij

In de nacht van donderdag op vrijdag is een 34-jarige Dedemsvaarter overleden na een steekpartij in de Beatrixstraat in zijn woonplaats. Er is een verdachte opgepakt, de 46-jarige bewoner van de woning in de Beatrixstraat. De politie heeft gemeld dat de steekpartij geen relatie heeft met de feestweek die deze dagen in het centrum van Dedemsvaart gehouden wordt. Het steekincident heeft volgens de politie vermoedelijk te maken met een langslepend conflict.