Kerstengel Ylana (20) gaf haar lever aan tante uit Almelo: 'Geen groter geschenk denkbaar’

Politie zoekt familie van vrouw die in Zwolle onwel werd op fiets: ‘Ze is niet aanspreek­baar’

De politie is met spoed op zoek naar familie van een vrouw die vanochtend op haar fiets onwel is geworden op de Hogenkampsweg in Zwolle. De vrouw ligt in het ziekenhuis en is volgens de politie ‘niet aanspreekbaar’. De identiteit van de vrouw is onbekend.

13:05