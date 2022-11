Kersthuis van Albert en Marian hangt al vol lichtjes door oud energiecontract: ‘Volgend jaar geen idee’

MET VIDEO Gerard (70) knokt voor behoud keukenraam in Hardenberg: ‘Dit gaan ze toch niet dichtmetse­len?’

De dik 20 meter hoge Spinde-flat in hartje Hardenberg staat op de nominatie om aan de zuidkant te worden uitgebreid. Zover is het nog niet, maar door zo’n aanbouw zou onder meer Gerard Kats zijn raam in de keuken verliezen. En het uitzicht waar hij vanaf de bovenste verdieping enorm van geniet. ,,Ik kan zo op het bureau van de burgemeester kijken.”

12 november