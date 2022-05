Kian (3) is ernstig meervoudig beperkt, ouders starten doneeractie in Hardenberg: ‘Even normaal gezin zijn’

OpKoers onaange­naam verrast door gelekt memo raadslid CDA Hardenberg: ‘Vreemde gewaarwor­ding’

Fractievoorzitter Annie Kelder van OpKoers.nu is onaangenaam verrast door het gelekte memo van Piet-Cees van der Wel over de collegevorming in Hardenberg. Van der Wel, tot de verkiezingen fractievoorzitter van het CDA, vormt liever een coalitie met alleen Christenunie en VVD en kan zich niet vinden in een college met Linda Verschuur namens OpKoers.nu.

13 mei