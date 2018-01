Kindcentrum Dedemsvaart ontruimd vanwege losse dakgevel

Hardenberg laat instellingen 'sociaal ondernemen'

17 januari De Stuw, De Kern, MEE IJsseloevers, Carinova en WIJZ moeten 10 procent van hun jaarlijkse subsidie van de gemeente Hardenberg in een gezamenlijk fonds stoppen. Uit dat 'potje' kunnen maatschappelijke initiatieven van deze vijf instellingen gefinancierd worden. Dit moet ‘sociaal ondernemen’ met vernieuwende activiteiten stimuleren. In 2018 en 2019 is op deze manier jaarlijks twee ton beschikbaar via dat fonds.