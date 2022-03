Kindcentrum Hardenbergse wijk Baalder laat nog op zich wachten: ontwerp bijna af

Inbrekers betrapt door alerte bewoner in Balkbrug: vluchtpo­ging eindigt in sloot langs A28

Twee mannen kwamen vannacht van een koude kermis thuis toen ze met een kompaan probeerden een woning in Balkbrug binnen te komen. De inbrekers werden betrapt en deden hun uiterste best om aan de agenten te ontkomen. Twee van de drie moesten toch hun meerdere erkennen in de politie.

