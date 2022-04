Kinderarts start sloop van Röpcke Zweers Ziekenhuis Hardenberg: ‘Een keer wat anders dan infuus prikken’

Mien Ruys looft geboorte­huis in Meerpalen­rou­te Dedems­vaart: ‘Leuk optrekje’

Net als nu was het ook een dikke eeuw geleden lastig om in Dedemsvaart een passend huurhuis te vinden. Kweker Bonne Ruys besloot eind 19de eeuw dan maar zelf wat te bouwen: Huize Lellingbo aan de Moerheimstraat 80. ,,Eerst heette ’t trouwens Nieuw Moerheim, en ik ben er op 12 april 1904 geboren. Ons gezin bleef er uiteindelijk bijna dertig jaar wonen’’, vertelt de wereldberoemde tuinarchitecte Mien Ruys. Niet in haar (nooit geschreven) memoires, maar via een hippe app over de Meerpalenroute in haar dorp.

15 april