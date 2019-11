Kinderen bij Sint-intocht Hardenberg even flink in spanning: het grote boek is gestolen

In het haventje van Hardenberg werd het zaterdagmiddag ouderwets gezellig bij de aankomst van Sint uit Spanje. Daarbij was de outfit van Sinterklaas knalrood en de zeventig pieten pikzwart.

Hoewel, gezellig. Tien minuten voordat Sint en zijn aanhang worden verwacht komt er een bootje aan scheuren. Twee dames in gevangenistenue zitten aan het roer. Ze hebben het boek van Sint gestolen, met daarin alle namen van de Hardenbergse kinderen. Zonder die namen hoeven deze koters niets in hun schoen te verwachten. Laat staan op Pakjesavond. Wat een domper op deze feestdag.

,,Afgeven’’

,,Bah, wat zijn ze stom”, zegt spreker Herman Odink bedroefd en krijgt bijval van de vele kinderen waarvan de hartjes gebroken zijn. Ook waarnemend burgemeester Jan Willem Wiggers spreekt er schande van. ,,Afgeven”, buldert hij naar de twee. ,,Het moet hier toch echt niet gekker worden. Ik word hier heel triest van.’’

Wiggers leert zijn nieuwe gemeente goed kennen. Zoiets komt blijkbaar alleen voor in Hardenberg. De twee dames varen tergend rondjes. Tongen uitstekend. Volgens de burgervader is de politie gewaarschuwd. Handhaving is gearriveerd en ook de Brandweerpieten zitten de dievegges achter de gestreepte broek aan.

Vlag

Het is twee uur. Zie ginds komt de stoomboot. Sint en zijn Pieten drijven de haven binnen. Iedereen kijkt dezelfde kant op. Een gezin in het publiek kijkt de ogen uit. ,,Wij zijn in Hardenberg op visite en wonen in Spanje. Ik zie onze vlag”, zegt de vader verbaasd.

Na uitleg over de reis van Sint vanuit zijn land naar Nederland probeert hij dit feest te begrijpen. Ook gaat het gesprek over de zwarte Pieten, die door schoorsteenroet niet meer blank zijn. En dat er een zwarte Pieten-discussie is ontstaan. Hij klappert met zijn oren. Want de zeventig Pieten die inmiddels aan de wal zijn gekomen zijn zo zwart als de nacht. Hier in Hardenberg mag het dus nog wel.

Politie Piet

Hans Trommel is voorzitter van de Sinterklaascommissie en is duidelijk in hun standpunt. ,,We werken al jarenlang met thema Pieten. Oma Piet, Brandweer Piet, Politie Piet. Noem maar op. We geven hen wel duidelijke instructies. Met respect omgaan met mensen, met een normale spraak. We hebben goed contact met de politie. Ze zijn onzichtbaar aanwezig.”

Sint, zijn aanhang en de burgervader lopen inmiddels door het publiek. Kleine kinderhandjes zijn gauw gevuld. Er wordt gul gegeven. En eind goed, al goed. Bij aankomst op de Markt heeft de sterke arm het boek weer bij de rechtmatige eigenaar teruggebracht. De twee dieven krijgen waarschijnlijk een enkeltje Spanje, in de zak.