Kinderen geven hardrijders in Hardenberg handgeschreven bekeuring en zuur snoepje

Patiënte stak in Balkbrug haar matras in brand omdat ze terug wilde naar de gevangenis in Zwolle

11 april Een psychiatrisch patiënt die was opgenomen in kliniek Transfore in Balkbrug wilde terug naar de PI in Zwolle waar ze een tijdje gezeten had, omdat de begeleiding daar beter zou zijn. Dat was de reden dat de 53-jarige de matras in haar kamer in brand heeft gestoken, zei R.J. voor de rechtbank in Zwolle.