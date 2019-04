Kinderen navigator neergehaalde Halifax bezoeken Balkbrug

Dan ontvangt de 86-jarige Nijensikkens met zijn zoon Jan Willem en enkele andere betrokken Balkenezen de oudste zoon en dochter van navigator Arthur Hawtin, die de neerstortende Halifax-bommenwerper met drie collega-bemanningsleden op tijd kon verlaten. ,,In 2004 is Hawtin hier zelf nog op bezoek geweest, samen met zijn vrouw Noreen met wie hij vier kinderen kreeg. Arthur is vier jaar geleden overleden, zijn vrouw woont tegenwoordig in een rusthuis maar is nog zeer meelevend. Hun oudste dochter en oudste zoon maken nu de reis die hun vader in de oorlog maakte. Ze komen met de trein naar Ommen en dan gaan we samen in een busje naar de plek waar de bommenwerper is neergekomen, in de buurtschap Den Kaat een paar kilometer ten noorden van Balkbrug.’’