Kinderen uit Wit-Rusland worden even ‘uit sleur gehaald’ in Bergentheim

De 22 kinderen uit Wit-Rusland die nu bij gastgezinnen in Bergentheim verblijven, groeien in hun thuisland onder barre omstandigheden op. De tijdelijke trip naar Nederland – georganiseerd door Stichting Rusland Kinderhulp – moet hen een boost geven. ,,Ze komen aan als bleekneusjes en gaan weer weg met blosjes op hun wangen.”

Vervallen gebouwen, zandwegen en ouderwetse buitentoiletten. Volgens Hilda Ribberink, secretaresse van de Bergentheimse werkgroep van Stichting Rusland Kinderhulp (SRK), ga je in Berezino (Wit-Rusland) ‘zestig jaar terug in de tijd’. Armoede en ziekte gaan hand in hand. Veel mensen kampen met drank- en drugsproblemen. Voor de kinderen die hier opgroeien is de trip naar Nederland een uitvlucht.

Kernramp

Het is niet de eerste keer dat de Bergentheimse werkgroep van SRK kinderen uit Wit-Rusland ontvangt. De groep is in 1997 opgericht en heeft dit jaar voor de zevende keer een aantal kinderen uitgenodigd om in Nederland bij een gastgezin te verblijven.

De aanleiding om scholieren hierheen te halen was destijds de kernramp van Tsjernobyl. Die vond zo’n dertig jaar geleden plaats. Met het tijdelijke verblijf wilde de stichting de kinderen een gezondheidsboost geven. Volgens Ribberink zijn de gevolgen van de ramp vandaag de dag nog steeds merkbaar. De gezondheidssituatie van de mensen in dit gebied is slecht. Daarnaast kampen veel mensen met armoede. Reden genoeg om kinderen tijdelijk hierheen te halen, vindt Ribberink.

De kinderen verblijven twee maanden bij gastgezinnen. Docenten uit Wit-Rusland zijn met de klas meegekomen om ze dagelijks les te geven. Naast de lessen worden verschillende activiteiten georganiseerd. Gisteren (woensdag) stond uitpluizen van uilenballen bij de Koppel in Hardenberg op de planning.

De een vindt het uitpluizen wel interessant, de ander vindt het maar niks. ,,Het stinkt”, zegt een van de jongens met een vies gezicht. De 9-jarige Polina Shih vindt de uilenballen niet vies. Ze kijkt door een vergrootglas naar de botjes die ze net uit de uilenbal heeft gehaald. ,,Ik vind het leuk om te zien wat er allemaal in zit”, zegt ze.

Slaapkamer

Polina vindt Nederland leuker dan Wit-Rusland. ,,De huizen en de natuur zijn mooier. En op school heb je hier een speelplaats. Thuis hebben we dat niet.” Ook is ze enthousiast over haar slaapkamer bij het gastgezin. Die is veel groter dan haar eigen kamer. Egoi Shmerko is het met zijn klasgenootje Polina eens dat Nederland leuk is. ,,De natuur is heel mooi. Je hebt hier veel meer water. Maar ik mis thuis ook wel een beetje.”