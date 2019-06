Kinderfietsroute in Hardenberg moet scholieren vertellen over Slag bij Ane

Hup, we trekken ten strijde op ons metalen ros. Net zoals de ridders bij de Slag bij Ane. Want de kinderfietsroute in dit gebied is een feit. Scholieren van groep 7-8 van basisschool De Spreng-El uit Ane kregen gisteren het eerste fietsboekje en een lesje geschiedenis.

Arjan Breukelman is combinatie-functionaris bij de gemeente Hardenberg. Hij merkte tijdens zijn vakantie in Frankrijk hoe leuk zijn kinderen een educatieve fietsroute vonden. Weer terug op zijn eigen grond besloot hij deze mooie herinnering om te zetten in heldhaftige daden. De Slag bij Ane waar soldaten het moeras in werden gestuurd, borrelde als eerste bij hem naar boven. Een fietstocht, met onderweg vragen. Hoe heet de bierbrouwerij waar destijds de Drenten voor straf een klooster moesten bouwen? Een dijk loopt dwars door het strijdtoneel. Hoe heet deze dijk?

Quote Er zijn toen ridders in het veen gevallen. Rudolf van Coevorden was er ook. leerling groep 8

Kluis

Met de juiste antwoorden op die vragen komt er een code tevoorschijn. Met die code kan in het museum in Gramsbergen de kluis worden geopend. De buit? Een cadeautje. In het boekje volgt Joggem de route. Het karakter Joggem komt voort uit de campagne Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG), waarbij de doelstelling is om kinderen op een leuke manier in beweging te brengen. De gemeente Hardenberg heeft meebetaald aan de ontwikkeling en de druk van de 1.000 boekjes.

Slag bij Ane

Om het plan te realiseren legde Breukelman contact met de Gramsbergse historicus Jan Horsman en die had er wel oren naar. ,,Al sinds mijn 16e jaar volg ik cursussen en maak iedere maandag een radio-presentatie over geschiedenis. Ik ben ontzettend geïnteresseerd in historie, maar wel alleen van Gramsbergen”, vertelt hij voordat hij zich richt op de scholieren. ,,Wie van jullie is wel eens hier in het museum geweest?” Oei, dat zijn er bar weinig. ,,Wat weten jullie van de Slag bij Ane’, is de volgende vraag. ,,Een herdenkingspunt’, is het eerste antwoord. Daarna volgt de bolleboos van de klas. ,,Er zijn toen ridders in het veen gevallen. Rudolf van Coevorden was er ook.” Daar wordt de historicus van Gramsbergen natuurlijk blij van.

#joggem

Even later hebben alle kinderen een glas ranja en het gidsje in handen. Buiten staat een groot beeld van een ridder waar je je hoofd door kunt steken. Breukelman geeft zijn grote verlangen weer. Hij hoopt dat de kinderen met hun pa en ma op de pedalen gaan en er een leuk dagje van maken. Lekker weg in eigen streek en onderweg een foto maken. Door deze op Instagram te melden met #joggem, wordt kans gemaakt op een nog niet vastgestelde prijs.