Kink in de kabel rond nieuwbouw Waterinkschool Hardenberg

De nieuwbouwplannen voor de Professor Waterinkschool in Hardenberg staan opnieuw onder financiële druk. Er blijkt geen rekening gehouden te zijn met ruim vier ton die extra nodig is voor leerlingenvervoer tijdens de bouwperiode.

Het leek een sluitend plan: de Waterinkschool zou tijdens de nieuwbouwperiode vanaf september dit jaar gebruik kunnen maken van de leegstaande Jozefschool in Slagharen. Dat plan valt echter in duigen, omdat er veel extra geld nodig is voor het vervoer van de kinderen. ,,We hebben het allemaal precies uitgerekend volgens de huidige regeling die aangeeft dat vergoeding nodig is voor kinderen die verder dan zes kilometer van school wonen”, aldus directeur Aaldert Rentink. ,,De taxikosten worden daarmee twee keer zo hoog als nu”.

Regio

De Waterinkschool aan de Gramsbergerweg wordt bezocht door leerlingen uit de hele regio die in het reguliere basisonderwijs niet voldoende ondersteund kunnen worden. De school telt nu negen groepen en een schakelgroep, maar beschikt slechts over acht lokalen in een verouderd gebouw. Binnen het integrale huisvestingsplan onderwijs van de gemeente Hardenberg werd uiteindelijk gekozen voor een compleet nieuwe school met tien lokalen en voorzieningen die speciaal op de doelgroep gericht zijn. Maar het heeft wel een prijs. Vorig najaar al werd duidelijk dat het beschikbare budget van 2,5 miljoen euro onvoldoende zou zijn om in de aantrekkende economie nog een aannemer te kunnen interesseren. Er moest en kwam 1,6 miljoen bij.

Domper

De extra vervoerskosten vormen een nieuwe domper. ,,Maar we blijven er van uitgaan dat de bouw doorgaat”, aldus Rentink. ,,Bij nieuwbouw moet je er altijd rekening mee houden dat er een kink in de kabel kan komen. Dat is hier niet anders. We zijn in gesprek met de gemeente nu. Er is geen sprake van een conflict, maar we moeten wel tot een oplossing komen.”

Alternatief

De school is zelf actief begonnen met het zoeken naar een alternatieve locatie in Hardenberg , zodat de extra vervoerskosten vermeden kunnen worden. Op een oproep via social media zijn er volgens Rentink al reacties binnengekomen die nu bekeken worden. Het gaat daarbij ook om braak liggende locaties waar tijdelijke units kunnen worden geplaatst. De hoop is er op gericht om vertraging te voorkomen. ,,Lukt dat niet, dan kan ik de gevolgen nu nog niet overzien”, aldus Rentink. ,,Het is giswerk, maar grote kans dat de bouwkosten dan nog hoger gaan worden."