Kisanet uit Eritrea heeft in Hardenberg haar eigen kraam. En ze hoopt ooit op een eigen toko

Met video Man (35) schiet rotonde over met zijn auto in Balkbrug en test positief op drugs

Een 35-jarige man uit Dedemsvaart is gisteravond op de Zwolseweg in Balkbrug rechtdoor over een rotonde heengereden. Hij kwam tot stilstand aan de andere kant nadat hij enkele borden had geraakt. De bestuurder is voor controle naar het ziekenhuis gebracht.

28 januari