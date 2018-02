Kjeld Nuis legt basis voor goud in Gramsbergen

Want de Emmer schaatser die de 1500 meter al won in Pyeongchang, kon de afgelopen twee zomers naar hartelust trainen op het Gramsberger ovaal. Hij kreeg de code van het toegangshek en kon zo zelf bepalen wanneer hij ging skeeleren aan de Kanaaldijk. Arjen Sibon, die sinds afgelopen najaar voorzitter is van de combibaan, wist aanvankelijk niet van deze constructie en moest navraag doen. ,,Maar het klopt dat Kjeld Nuis hier trainde in de zomermaanden van 2016 en 2017. Hij heeft de code gekregen van een toenmalig bestuurslid. Hoe vaak Kjeld hier is geweest weet eigenlijk niemand, want het huis pal naast de baan staat al twee jaar leeg. Zelf woon ik op loopafstand, maar daar heb ik ook geen zicht op de baan. En de meeste bestuursleden werken overdag hè.’’